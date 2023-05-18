طلب إحاطة بشأن إهمال قصر الأمير عمر طوسون بشبرا مصر

تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن الإهمال الشديد في الاهتمام بالآثار المصرية القديمة، مثل: قصر الأمير عمر طوسون بشبرا مصر.

وأضافت "سعيد"، في طلب الإحاطة، أن هذا القصر يعد تحفة معمارية موروثة، وشاهدًا حقيقيًا على فترة تاريخية عظيمة من تاريخ مصر، وأيضا تذكار لأمير وطني مشهود له بحبه للخير، لافتة إلى أن القصر عانى إهمالا شديدا على مدار سنوات طويلة.

وقالت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، إنه بخلاف كونه تحفة معمارية، إلا أنه أيضاً يقع بالقرب من كورنيش النيل وممشى أهل مصر وعدد كبير من الفنادق السياحية، لافتة إلى أن تطويره سواء بتوفير الاعتمادات أو المساهمة في إدراجه بقائمة التراث لمنظمة اليونسكو، سيعود بشكل مباشر على اكتمال الصورة السياحية لهذه المنطقة.