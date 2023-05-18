عقب مشادة بينهما.. أب يتخلص من نجله القاصر بمقص حديدي في الدقهلية

لقي طفل قاصر مصرعه طعنًا بمقص حديدي على يد والده بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية وذلك بعد مشادة كلامية بينهما وقام الأب بتسليم نفسه لديوان المركز فيما جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة بمصرع "قاصر" يعمل حلواني على يد والده بعد مشادة كلامية بينهما بقرية أويش التابعة للمركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع " يوسف محمد عبدالفتاح عيطة، 17 عامًا، حلواني، بطعنة في البطن بمقص حديدي على يد والده ويعمل "نجار موبيليا"، بعد نشوب خلافات بينهما على إثر مشادة كلامية.

وتبين قيام الأب المتهم بتسليم نفسه لديوان مركز شرطة المنصورة واعترف بارتكابه الواقعة ومحاولة تأديب نجلة إلا أنه قتله بطريق الخطأ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.