جثة في المنور.. عاطل يضرم النيران في شقة طليقته ويسقط من الطابق العاشر بالجيزة

لقي عاطل في العقد الرابع من عمره مصرعه إثر سقوطه من الطابق العاشر عقب إضرامه النيران داخل غرفة النوم بالشقة ملك طليقته بشارع نور الإسلام بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود جثة شخص لمنور العقار بشارع نور الإسلام بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بغرفة نوم داخل شقة بالطابق العاشر وتمت السيطرة عليه.

كما تبين العثور على جثة عاطل في العقد الرابع من عمره بمنور العقار وباستدعاء طليقته مالكة الشقة المحترقة أفادت بأن المتوفي عقب تمكنها من خلعه كان دائم التهديد لها فتركت الشقة وذهبت للإقامة رفقة والدتها وأكملت بأنها تلقت اتصالا من المتوفي اليوم يخبرها بأنه داخل الشقة ملكها وطلب منها المجئ وعند اتصالها على الخفير للتحقق من وجود طليقها إلا أن الأخير شاهد النيران تندلع من الشقة ورجحت سقوط طليقها من الشقة ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.