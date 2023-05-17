دوري أبطال أوروبا.. هدف عكسي يضيف الثالث لمانشستر سيتي على ريال مدريد

سجل البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد الإسباني، الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي تقام بين الفريقين حاليًا على ملعب الاتحاد، في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ميليتاو الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي، عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 76، بعد تدخل النرويجي إيرلينج هالاند في عرضية كيفين دي بروين.

افتتح البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب السيتي، التهديف في الدقيقة 23 من صناعة زميله البلجيكي دي بروين، ثم عزز اللاعب ذاته تقدم السماوي، بالهدف الثاني في الدقيقة 37.

وانتهت مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل بهدف لمثله على ملعب سانتياجو برنابيو، وسجل فينيسيوس جونيور للملكي، بينما جاء هدف السماوي بقدم كيفين دي بروين.