انطلاق ورش عمل مكثفة لمواجهة الهجرة غير الشرعية في محافظة دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إطلاق ورش عمل حول سُبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث نُفذت بالتعاون بين وحدة حقوق الإنسان بمحافظة دمياط واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنظمة اليونسيف، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وشارك خلالها عدد كبير من ممثلى الجهات المعنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتضامن الاجتماعي ومختص مبادرة مشروعك وأيضًا ممثلى الجمعيات الأهلية.

هذا وتأتي تلك المبادرة تماشيًا مع جهود الدولة نحو مكافحة هذه الظاهرة، والدور الكبير الذى تقوم به لحشد جهود جميع الجهات من أجل تعزيز التوعية الموجهة للشباب وأسرهم بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، ووفقًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية " ٢٠٢٦/٢٠١٦" وخطة العمل الوطنية المنبثقة منها " ٢٠٢٣/٢٠٢١".

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء، والذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وأعضاء اللجان الفنية ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات المتخذة من قبل اللجان الفنية والوحدات المحلية لاستيفاء المستندات المطلوبة لإصدار النماذج، كما تم أيضًا استعراض عدد نماذج قرارات التصالح " نموذج ١٠" المعتمدة خلال الفترة الماضية.

فيما بحثت " المحافظ " المعوقات التى تواجه الوحدات المحلية واللجان والامانات الفنية خلال أعمال البت فى الطلبات، وذلك لوضع آلية محددة لتذليلها واستكمال جميع المحاور المُتعلقة بالملف، موجهة تعليماتها بالتواصل مع المواطنين لسداد المستندات والرسوم المتبقية لانهاء الملف.