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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الكؤوس الأفريقية.. يد الأهلي تهزم رجاء أغادير وتضرب موعدا مع الزمالك في النهائي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلي نهائي كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على نظيره رجاء أغادير المغربي بنتيجة 36-23 مساء اليوم الأربعاء في المباراة التي جمعتهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في نصف نهائي البطولة الأفريقية.
قدم لاعبو الأهلي مستوى مميز وحسموا الشوط الأول بنتيجة 19-13 قبل أن تستمر سيطرة الأحمر في الشوط الثاني.
وضرب الأهلي موعدا مع الزمالك غدا الخميس في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية في سيناريو مكرر للنسخة الماضية.
وكان فريق الزمالك تأهل للنهائي بعد الفوز على سبورتنج مساء اليوم بنتيجة 25-24.
 

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