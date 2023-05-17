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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان: نشر 24 ألف ضابط لتأمين قمة السبع في هيروشيما

الشرطة اليابانية
الشرطة اليابانية
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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، اعتزامها نشر أكثر من 24 ألف شرطي في إطار تشديد الإجراءات الأمنية في مدينة "هيروشيما" استعدادا لاستضافة أعمال قمة مجموعة السبع الجمعة المقبلة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه سيتم إغلاق عدد من الطرق مؤقتا من غد الخميس وحتى يوم الاثنين استعدادا لسفر القادة، كما من المقرر تخفيف حركة خدمات الحافلات والترام من وإلى وسط المدينة.

ومن المقرر أن يسافر القادة لجزيرة "مياجيما" لزيارة ضريح "إيتسوكوشيما" وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وسيتم حينها إغلاق الجزيرة أمام عامة المواطنين.

السلطات اليابانية هيروشيما