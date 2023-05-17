الجامعة العربية: إدراج موضوع سد النهضة خلال جدول أعمال قمة جدة

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، طرح موضوع سد النهضة على القمة العربية لأول مرة؛ ليصبح بندا دائما على جدول أعمال القمم العربية.

وقال زكي - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم للتحضير للقمة العربية بجدة المقررة بعد غد - إنه "سبق ووضع موضوع سد النهضة،بندا دائما على أجندة مجلس وزراء الخارجية العرب"، لكن القمة مسار مختلف.

وأضاف أنه سيستمر طرح هذه القضية - كبند دائم - لحين أن تقرر الدول المعنية خلاف ذلك، مؤكدا أن هناك دعما عربيا لموقف مصر والسودان في هذه القضية، كما أن الأمانة العامة للجامعة الدول العربية تؤيد - كذلك - الموقفين المصري والسوداني في هذا الموضوع؛ تأييدا كاملا.

وأعرب زكي عن أمله في أن يجد موضوع سد النهضة، طريقه إلى الحل؛ بشكل يحقق مصلحة الطرفين (المصري والسوداني)، ودون أن يفتئت على مصلحة الطرف الثالث.