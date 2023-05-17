نشرة الحوادث| ذبح شاب أمام أعين والدته وبناته بقليوب.. وحبس مطرب شهير.. والنصب على الفنان صبري عبد المنعم

رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، عرض السائق المتهم بقتل المهندس فادي نبيل بالتجمع على مستشفى الأمراض العقلية، ومصرع شخصين في انقلاب سيارة نقل بحدائق أكتوبر، وعائلة تذبح شابا أمام أعين والدته وبناته بقليوب والسبب "قطعة حلويات" .. وإليكم التفاصيل.
عرض السائق المتهم بقتل المهندس فادي نبيل بالتجمع على مستشفى الأمراض العقلية
https://www.albawabhnews.com/4805453
قاتل مهندس القاهرة الجديدة يمثل الجريمة ويعترف: «نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين»
https://www.albawabhnews.com/4805254
مصرع شخصين في انقلاب سيارة نقل بحدائق أكتوبر
https://www.albawabhnews.com/4805681
عائلة تذبح شابا أمام أعين والدته وبناته بقليوب والسبب "قطعة حلويات"
https://www.albawabhnews.com/4805660
خد الرخص وطلب 1000 جنيه.. القبض على ضابط الشرطة المزيف بأكتوبر
https://www.albawabhnews.com/4805654
طالبة تتهم طبيب تجميل شهير: "خد الفلوس ورفض يعمل العملية"
https://www.albawabhnews.com/4805574
حبس صاحب أغنية "وش جابك قولي وش جابك" بتهمة الاتجار في العملة بالقاهرة
https://www.albawabhnews.com/4805485
حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر بتهمة النصب على الفنان صبري عبد المنعم بمليون و900 جنيه
https://www.albawabhnews.com/4805320