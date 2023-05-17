افتتح الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي بعنوان: “المستشرق جوزيبي سكاتولين باحث إيطالي في العالم الإسلامي لأكثر من 50 عاماً: دراساته وبحوثه في التصوف الإسلامي" وذلك عن طريق الفيديو كونفرنس.

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح المؤتمر الدولي لأعمال المستشرق الإيطالي جوزيبي سكاتولين

حضر المؤتمر ماتيو ماريا زوبي، الوزير الكاردينال ورئيس مؤسسة C.E.I، والدكتور ماركو رزي، رئيس قسم الدراسات الدينية بالجامعة الكاثوليكية بميلانو، والدكتور راوية رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدر عبد العزيز، عميد كلية الآداب بجامعة بورسعيد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب ببورسعيد.

عقد المؤتمر بمقر كلية الآداب بالجامعة الكاثوليكية بميلانو، والمؤتمر يضم أوراق بحثية بثلاث لغات: الإيطالية، العربية، الإنجليزية.

وتناول المؤتمر محاور عديدة من أهمها الاستشراق والتصوف والحوار الديني في عصر العولمة، الأبعاد التاريخية والفلسفية للحوار الديني عند المستشرق الإيطالي جوزيبي سكاتولين، والتحديات الأخلاقية والسياسية المعاصرة قراءة في فلسفة جوزيبى سكاتولين.

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة بورسعيد عن شعوره بالسعادة لذلك التعاون المثمر وتلك الشراكة البحثية العالمية الرائدة مؤكدا حرص الجامعة على التعرف الدائم على كل الثقافات والمشاركة في المؤتمرات التي تضيف لأبنائها من أعضاء هيئة التدريس والذي ينعكس بدوره على خبراتهم العلمية والعملية.