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الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء اعمال تصحيح أوراق امتحان الشهادة الإعدادية في الدقهلية

جانب من تفقد اعمال
جانب من تفقد اعمال كنترول الشهادة الإعدادية بالدقهلية
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بدأ كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم أعمال تصحيح أوراق الإجابات تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الدقهلية عقب رصد وتقدير الدرجات بمقر الكنترول بمدرسة ابن لقمان الإعدادية.
وتفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، لجميع المواد الدراسية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية.


ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم  أحمد هلال، رئيس لجنة الإدارة؛ وراغب مختار، مدير التعليم الثانوي بالمديرية ومشرف عام التصحيح ؛ وإبراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة.


وجرى تكليف 2300 معلم بأعمال التصحيح، واطمأن شعبان على انتظام العمل فى حجرات التصحيح، وأكد على أن العمل يتم بشكل جيد ومنضبط .
وشدد وكيل الوزارة على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح وقراءة الورقة جيدا، وأوصى بتفقيط الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال ومراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.


وشدد شعبان على الدقة في أعمال رصد الدرجات، وسرية العمل، والجدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية عام هذا العام 123 ألفا و812 طالبا وطالبة مقسمين على 17 إدارة تعليمية.
وصرح شعبان ان التصحيح بدء يوم الاثنين الموافق 15 مايو بتصحيح اللغه العربية والجبر والإحصاء.

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