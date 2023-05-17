آداب كفر الشيخ تستقبل وفد لجنة متابعة أداء البرامج المميزة والدعم الفنى

استضافت كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وفد لجنة متابعة أداء البرامج المميزة (الخاصة) والدعم الفنى لمشروعات البرامج الجديدة بالجامعات المصرية برئاسة الدكتور عماد مخيمر أستاذ علم النفس وعميد كلية الآداب جامعة الزقازيق، وعضوية الدكتور مسعد بحيري أستاذ الجغرافيا ورئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة بنها، والدكتور منى زعزع أستاذ المناهج وطرق التدريس ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة بنها، والدكتور عادل السعدني أستاذ الجغرافيا الطبيعية وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس.

جاء ذلك بإشراف وحضور الدكتور وليد البحيري عميد كلية الاداب، والدكتور عبدالحميد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة وفا مدير وحدة الجودة ومنسق الزيارة، والدكتور فاتن قنصوة مدير برنامج علم النفس الإكلينيكى، والدكتور زينهم مجد مدير برنامج المساحة والخرائط، والدكتور أيمن الحلفاوي مدير برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على استحداث برامج دراسية نوعية وبينية، تلبى احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتتماشى مع التطورات العلمية، والتكنولوجية، والإلكترونية المعاصرة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أهم نتائج هذه الزيارات إكساب القائمين على البرنامج، وجميع الأطراف المعنية المزيد من ثقافة الجودة، وتبادل الخبرات التي تُساهم في تطوير هذه البرامج.

في هذا الإطار، قامت اللجنة بمتابعة برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بنظام الساعات المعتمده، وبرنامج علم النفس الاكلينيكى، وبرنامج الترجمة باللغة الإنجليزية، وتقديم الدعم الفني لهذه البرامج؛ بما يحقق الهدف من نشأتها.

وقام الفريق بعمل جولة داخل الكلية تفقد خلالها موارد التعليم والأنشطة الطلابية "المكتبة - القاعات الدراسية – المدرجات - المعامل والورش – مركز مصادر التعلم وتكنولوجيا المعلومات – جميع المرافق التي يستعملها الطلاب"، كما تفقدت اللجنة معمل علم نفس التجريبي ومعمل الحاسب الالي وتم مراجعه الملفات الخاصة باعتماد المعايير وفحص جميع الوثائق الخاصه بأعمال الجودة.