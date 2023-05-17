المقاولون يستضيف وفد البرنامج الدولي للإدارة الرياضية السبت

يستضيف نادي المقاولون العرب يوم السبت المقبل وفد من البرنامج الدولي للإدارة الرياضية 2023 الإصدار الخامس عشر المنعقد بالشراكة بين جامعة القاهرة والاتحاد الدولي لكرة القدم fifa والمركز الدولي للإدارة الرياضية.

ورحب نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بزيارة الوفد الذي وقع اختياره على النادي في إطار رغبته لزيارة المنشآت الرياضية المهمة في مصر كجزء من البرنامج.

ووضع نادي المقاولون العرب برنامجا للزيارة للتعريف بمنشآت النادي على أن تبدأ الزيارة في الثانية عصرا بالتجمع ثم يتم اصطحاب الوفد لجولة تفقدية في النادي ويعقبها حضور مران الفريق الأول تحت قيادة الكابتن شوقي غريب وذلك من مقصورة ستاد المقاولون عثمان أحمد عثمان.

ومن المقرر أن يعقد النادي لقاء مفتوح في السادسة مساء بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي.