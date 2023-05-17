الأوروبية لطب القلب توصي النساء بمتابعة ضغط الدم باستمرار بعد سن الـ40

أعلنت الجمعية الأوروبية لطب القلب عن توصياتها فيما يتعلق بمشاكل تذبذب ضغط الدم، حيث من المعروف أنه السبب الرئيسى للإصابة بالأمراض القلبية الوعائية المسببة للوفاة، محذرة النساء بشكل خاص بضرورة متابعة ضغط الدم بشكل مستمر لمنع الإصابة بأمراض القلب وخاصة بعد سن الأربعين.

وجاءت توصيات الجمعية الأوروبية لطب القلب تزامنا مع اليوم العالمى لضغط الدم، اليوم الأربعاء، حيث أعلنت المتحدثة باسم الجمعية البروفيسور انجيلا ماس رئيس برنامج صحة قلب المرأة التابع للمركز الطبى بجامعة رادبود الهولندية أن مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية تزيد بين النساء اللاتى يعانين من مستويات ضغط دم منخفضة بشكل أكبر من الرجال.

وقالت البروفيسور ماس "رسالتى إلى كل النساء هى إن يتخذن موضوع ضغط الدم بشكل جدى ويقمن بقياسه بأنفسهن فى المنزل لتجنب تبعات الآثار بعيدة المدى لارتفاع ضغط الدم"، وكشفت عن أن الآثار السلبية لاستمرار ارتفاع ضغط الدم بعد سن السبعين تشمل مشاكل التنفس، الإعياء واحتباس السوائل، فلذلك فمن الضرورى متابعة وعلاج ارتفاع ضغط الدم فى مرحلة منتصف العمر قبل الوصول إلى مراحل عمرية أكبر حيث يصبح الأمر وقتها متأخرا جدا.