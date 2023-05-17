بسبب أسينسيو.. خيتافي يتقدم بشكوى ضد ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تقديم نادي خيتافي شكوى ضد نظيره ريال مدريد، بسبب خطأ إداري خلال مباراة الفريقين، التي أقيمت بينهما السبت الماضي.

وفاز ريال مدريد على خيتافي في الجولة 34 من الليجا بهدف للا شئ سجله ماركو أسينسيو على ملعب سانتياجو برنابيو، ليخطف به 3 نقاط ثمينة استعاد بها وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني من جاره أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن نادي خيتافي استنكر ما وصفه بالسلوك غير القانوني الذي حدث في مباراته أمام ريال مدريد، في شكوى رسمية، مطالبًا باحتساب نقاط المباراة لصالحه.

واستند خيتافي في شكواه إلى استمرار ماركو أسينسيو في اللعب رغم تبديله بـ ألفارو أودريازولا الذي دخل أرضية الملعب، قبل أن يحدث تغيير مفاجئ في خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، بإخراج إدواردو كامافينجا الذي تعرض للإصابة، والإبقاء على اللاعب الأول في الدقيقة 84.

كان أنشيلوتي ينوي استبدال ماركو أسينسيو في الدقيقة 84، ومشاركة ألفارو أودريوزولا بدلًا منه، ولكن أصيب كامافينجا في نفس التوقيت، ليغير المدرب الإيطالي خطته باستبدال التغيير بخروج الفرنسي بدلًا من الإسباني من ملعب المباراة.

ولكن اللقطة، التي أحدثت جدلًا واسعًا، هو أن أودريوزولا دخل الملعب ولم يخرج أسينسيو كما كان مقررًا بالفعل، عندما طلب كامافينجا الخروج وهنا الأزمة افتعلت؛ لأن يجب أن يكون عدد اللاعبين داخل الملعب 11 وليس 12.

وهو ما تنص عليه القاعدة رقم 3 الخاصة بعدد اللاعبين في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ولا يمكن استئناف المباراة حتى يخرج اللاعب الذي تم استبداله.

وأرسل الاتحاد الإسباني، الشكوى بدوره، إلى ريال مدريد، حيث سيكون أمام الملكي مهلة ثلاثة أيام لتقديم الادعاءات التي يعتبرها بشأن تلك الحالة.

وفي حالة قبول شكوى خيتافي، سيتم اعتبار ريال مدريد خاسرًا بنتيجة 3-0 لصالح خيتافي، الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري الإسباني.

كما توقعت الصحيفة الإسبانية، تغريم ريال مدريد 9 آلاف يورو على تلك الواقعة بجانب اعتباره خاسرًا في هذه المباراة، كما أن الخسارة تعرض الميرينجي لفقدان وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، في المقابل يبتعد خيتافي عن مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.