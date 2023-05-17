عروض وورش فنية لقافلة الثقافة للجميع بجنوب سيناء

تواصل قافلة الثقافة للجميع فاعلياتها بعروض وورش فنية بمدينة راس سدر بجنوب سيناء والتى ينظمها إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل وتنفيذ فرع ثقافة جنوب سيناء بإدارة احمد فريج حيث وصلت فعاليات القافلة الثقافية فى يومها الثانى مدينة رأس سدر ، وتختتم القافلة فعالياتها غدا الخميس من مدينة شرم الشيخ صرح بذلك الكاتب محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى .

وتعد القافلة استكمالا للانشطة الثقافية التى تستهدف المناطق المحرومة ثقافيا والوصول بالمنتج الثقافى بتنوعاته المختلفة الى الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة بمجتمع جنوب سيناء كما وجهت لذلك الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة وكان حرصها الاساسي هو توفير بيئة ثقافية مناسبة لاحتضان مواهب الاطفال وتنميتها والاستمرار والمتابعة على ذلك وشددت على ضرورة الاهتمام بالمراة السيناوية وتدريبها على الحرف اليدوية والبيئية حتى تستطيع اقامة مشروع اقتصادى بجانب الحفاظ على الحرف والمنتجات التراثية ومن خلال دعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

و شهد بيت ثقافة رأس سدر بمدينة رأس سدر فعاليات قافلة الثقافة للجميع والتى تضمنت تنفيذ ورشتين فنيتين للأطفال الأولى " رسم حر " تدريب هانم رمضان مسئولة النشاط ، بمشاركة مجموعة من أبناء المدينة ، للتدريب على رسم لوحات فنية لعناصر حرة بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء ، والثانية بعنوان " فوم ملون " تدريب محمد حسن وخضر صبحى ، والتى إستهدفت تدريب الأطفال على التعامل مع تقنية الفوم وتطويعها لعمل لوحات فنية مبهرة ، تلاها تنفيذ ورشة أشغال مرأة بعنوان " فن الكروشية " تدريب السيدة عبد السلام ، إشراف أمانى عبد الفتاح ، بمشاركة مجموعة من السيدات بمدينة رأس سدر ، بهدف تعريف المشاركات فن الكروشية من خامات مستخدمة وطرق التعامل معها بشكل محترف ، بهدف دعم وتمكين المرأة السيناوية ثقافيا واقتصاديا ، وبالتوازى تم تنفيذ معرض كتاب لمجموعة من الكتب فى مختلف مناحى العلوم والمعارف إشراف طارق المليجى مدير الموقع ، وأختتمت فعاليات القافلة الثقافية بباقة من العروض الفنية لفرقة رأس سدر للفنون الشعبية ، تدريب سالى محمود ، قدمت خلالها عدد من التابلوهات الاستعراضية منها " العمدة - سيناوى " .

جاءت هذة الفعاليات وفقا لتحقيق العدالة الثقافية وتمكين المرأة وتنمية الموهوبين ، وبرعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وحضر الفعاليات العشرات من سيدات وفتيات مدينة رأس سدر ومن المنتظر استكمال هذه المرحلة من قافلة الثقافة للجميع بمدينة شرم الشيخ من خلال فعاليات وانشطة فنية وادبية.