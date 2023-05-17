النيابة تطلب تحريات حول إصابة طالبين إثر انقلاب سيارة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة طالبين إثر حادث انقلاب سيارة.

طلبت النيابة العامة تحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهما حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين داخل مزرعة أعلى الطريق الإقليمي اتجاه أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة طالبين وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.