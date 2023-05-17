نصائح هامة ومفيدة للحد من جفاف العين في سن اليأس

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء، إن جفاف العين من المتاعب الصحية الشائعة لدى النساء في "سن اليأس"، بسبب التغيرات الهرمونية الطارئة على جسمها خلال هذه المرحلة.

وأشارت أنه بسبب نقص هرمونات مثل الأندروجينات تنخفض نسبة إفرازات غدد ميبوميوس على حافة الجفن، فتتبخر الطبقة الدمعية للعين على نحو أسرع، مما يؤدي الي جفافها والشعور بحكة، وحرقة فيها، والحساسية للضوء، والشعور بـ"ذرة رمل" داخلها.



ويمكن مواجهة هذه المخاطر بتدليك حول الجفن ووضع كمادات دافئة على العين، واستخدام قطرة العين، مع شرب السوائل بكثرة، والتعرض للهواء المتجدد، والرمش المتكرر.



ويأتي ذلك بسبب التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم في هذه المرحلة كتراجع إفراز هرمون الأنوثة "الأستروجين".

وتتمثل أعراض جفاف العين في:

الأحمرار

الحكة

الحرقان

زيادة إفرازات الدموع

الشعور بوجود جسم غريب في العين



طرق الوقاية من جفاف العين:



ويمكن مواجهة جفاف العين بواسطة قطرات العين المرطبة، مع مراعاة أن تكون خالية من المواد الحافظة. كما ينبغي شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لترين يوميا.

الطريقة الصحيحة لتنظيف زجاجة الرضاعة

ويراعى أيضا حماية العين من أشعة الشمس المباشرة من خلال ارتداء نظارة شمسية تنطبق عليها الشروط الطبية، بالإضافة إلى الابتعاد عن الغرف المملؤة بدخان السجائر، وتجنب التيارات الهوائية وعدم توجيه هواء المكيف إلى الوجه مباشرة.

وفي حالة الأعراض الشديدة أو تدهورها يجب فورا استشارة الطبيب؛ نظرا لأن هذه المتاعب قد ترجع إلى عدوى بكتيرية.