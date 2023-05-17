أرسنال يفقد خدمات «مارتينيلي» حتى نهاية الموسم

تقرر غياب البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري 2022-2023، بعد إصابته في مباراة برايتون الأخيرة.

وخسر أرسنال يوم الأحد الماضي، بثلاثية نظيفة من برايتون في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وغادر مارتينيلي هذه المباراة، بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 20 منذ بداية اللقاء وحل بدلًا منه ليوناردو تروسارد.

ووفقًا لشبكة «ذا أثلتيك» الأمريكية، فإن جابرييل مارتينيلي يعاني من إصابة في أربطة الكاحل ستبعده حتى نهاية الموسم.

وتبعد الإصابة، مارتينيلي عن أرسنال في مباراتيه المتبقيتين أمام نوتنجهام فورست ووولفرهامبتون، ليغيب حتى نهاية الموسم الحالي، ليعود في فترة الإعداد مع الفريق، تحضيرًا للموسم المقبل.

ويعد النجم البرازيلي، أحد نجوم الجانرز الذين أسهموا في عودة الفريق للمنافسة على الدوري الإنجليزي، وكانوا قريبين من التتويج به بقيادة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

ويحتل أرسنال، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 81 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ85 نقطة، الذي بدوره اقترب من حسم لقب البريميرليج لصالحه.