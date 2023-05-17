خبير اقتصادي: تدشين نسخة إنجليزية لموقع رئاسة مجلس الوزراء

قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، إن إطلاق النسخة الإنجليزية من موقع رئاسة مجلس الوزراء، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لأن هذه النسخة تتناول موضوعات عديدة جدا، وملفات مهمة منها دعم الاستثمار.

وأضاف، عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنه من خلال هذا الموقع يمكن الوصول إلى مستثمرين على مستوى العالم بشكل كبير، ولذا يوجد مصداقية وثقة من المستثمر فى هذا الموقع، بالإضافة لعرض المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى أن الموقع يشهد أيضا التعريف بالحكومة بداية من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بمختلف وزاراتهم، مؤكدا أن إطلاق هذا الموقع حدث مهم لأن مختلف القطاعات سواء على مستوى الدولة أو النظر إليه على مستوى العالم تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بلغاتها، مما يؤدى لنقل صورة واضحة عن الاقتصاد المصرى.