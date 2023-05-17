"مجلس الزمالك" لـ "الشباب والرياضة": مسؤولون عن تسيير الأعمال.. ومرتضى منصور غير موجود

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطابا منذ قليل إلى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي يؤكد فيه تنفيذ الحكم القضائي الصادر بعزل رئيس النادي مرتضى منصور، وتولي المجلس مهامه أمام الأعضاء حتى الدعوة إلى انتخابات جديدة لاختيار الرئيس المقبل للقلعة البيضاء.

وأكد مجلس إدارة النادى استمراره ورفضه الاستقالة والرحيل مع الرئيس المعزول مرتضى منصور.

فى المقابل أعلن مرتضى منصور، استمرار مجلس الإدارة المنتخب لاستكمال مدته، بعد قرار القضاء الإداري بعزل رئيس النادي السابق.

ونشر مرتضى منصور، بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيه: "الحمد لله على استمرار مجلس الإدارة المنتخب الشرعي لاستكمال مدته رغم أنف الشامتين والشتامين والكاذبين و المتربصين".

وتابع: «أما بالنسبة لي ما زلت مستمرا على موقفي وهو الاعتذار رغم أن الإشكال الذي تم تقديمه أوقف تنفيذ الحكم ولن أعود إلا بحكم قضائي يمحو لقب المعزول الذي أهان كرامتي وتاريخي أو بإرادة الجمعية العمومية التي اختارتني رئيساً أربع دورات منها ثلاث متتالية لأول مرة في تاريخ النادي”.

وأضاف: “أما أحمد وأمير أبنائي فما زالا معتذرين عن عملهما التطوعي في الإشراف على فريق كرة القدم أو ألعاب الصالات لما نالاه من تطاول وتشهير وسباب ونشر أكاذيب عنهما مع إستمرار دعمي و دعمهم حتى الآن لفريق الكرة وكل فرق الصالات عشقاً للكيان ودليل ذلك أننا انتهينا من إعداد الشكاوي الثلاثة بمستنداتها التي سترسل للفيفا هذا الأسبوع لحفظ حقوق نادي الزمالك حتي لا يجرؤ أي كيان على الاعتداء عليها مرة أخرى".

وأردف: “في النهاية لا أملك إلا كل الشكر والاحترام لجماهير نادي الزمالك وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية الوفية العظيمة المحترمين فالجميع كانوا مخلصين لناديهم" .