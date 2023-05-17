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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحقيقات موسعة حول مقتل شاب بطعنة سكين في التجمع

النيابة العامة
النيابة العامة
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فتحت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل شاب بطعنة سكين خلال مشاجرة مع آخر بمنطقة التجمع، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وطالبت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وصول جثة شخص لأحد المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن القتيل يدعى "طلعت م" ومصاب بطعنة سكين، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
 

نيابة القاهرة الجديدة مقتل شاب بطعنة سكين منطقة التجمع