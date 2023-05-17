تحقيقات موسعة حول مقتل شاب بطعنة سكين في التجمع

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل شاب بطعنة سكين خلال مشاجرة مع آخر بمنطقة التجمع، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وطالبت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وصول جثة شخص لأحد المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن القتيل يدعى "طلعت م" ومصاب بطعنة سكين، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

