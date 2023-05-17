التحفظ على المتهم بتهديد خطيبته على الفيسبوك في القليوبية

تحفظت جهات التحقيق، بمحافظة القليوبية، على شاب متهم بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بفتاة "خطيبته السابقة " على الفيس بوك، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال المواد المضبوطة للمصنفات لفحصها.

كان قد تلقى مأمور قسم أول بنها بلاغًا من إحدى الفتيات بقيام خطيبها السابق مقيم بمحافظة أسيوط بوضع صور ومقاطع فيديو خاصة بها على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بقصد التشهير بسمعتها، وإرساله رسائل صوتية تضمنت سب وقذف وتهديد لها على حسابها الشخصى.

وتبين من خلال التحريات صحة الواقعة وجرى تحديد مكان المشكو فى حقه بمحافظة القاهرة واستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.