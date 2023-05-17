في اليوم العالمي.. رئيس الفنون التشكيلية يعلن فتح المتاحف مجانا للجمهور

أعلن الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية، فتح أبواب المتاحف التابعة للقطاع مجاناً للجمهور، وذلك غدا الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.

وقال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن القطاع يحتفي بهذا اليوم بإعداد برنامجين موازيين أحدهما فني والآخر ثقافي يبدأن من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، للتأكيد على أهمية دور المتاحف والارتقاء بثقافة المجتمع ومستوى التذوق الفني لديه والتشجيع على ممارسة الهوايات الفنية المختلفة ورعاية المواهب وتحفيزها.

وأضاف قانوش، أن هذه الخطوة تأتي احتفاءً من القطاع بهذا اليوم الذي يوافق 18 مايو من كل عام.

يشار إلى أن المتاحف التي تفتح أبوابها مجاناً للجمهور هي: "محمد محمود خليل، ومحمود مختار، وحسن حشمت، وعفت ناجي، وسعد الخادم"، بمحافظة القاهرة، و"محمد ناجي، وأحمد شوقي، وطه حسين، ومصطفى كامل، وزكريا الخناني، وعايدة عبدالكريم" بمحافظة الجيزة، و"الفنون الجميلة، ومركز محمود سعيد للمتاحف" بمحافظة الإسكندرية، و"النصر للفن الحديث" بمحافظة بورسعيد، و"الأبنودي للسيرة الهلالية" بمحافظة قنا، و"المنصورة القومي – دار ابن لقمان" بمحافظة الدقهلية، وتبدأ الفعاليات من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.