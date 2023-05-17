محافظ أسوان يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية، ووفد الهيئة المرافق له.

جاء ذلك فى ظل الإستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول اللقاء المتابعة الميدانية الجارية من الهيئة لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام لتحقيق أعلى مستوى ممكن من رضا المواطنين والمنتفعين بالخدمة، ثم ممارسة الدور الرقابى عليها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية والتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مع متابعة منظومة التدريب العملى للأطقم الطبية للتأكد من تأهيلها بالشكل المطلوب، توازياً مع إنهاء تجهيز وفرش المستشفيات والوحدات الصحية المؤهلة للتشغيل التجريبي.

وأكد اللواء أشرف عطية أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستحدث تغيراً جذرياً فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وخاصة فى ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى ، لافتاً إلى أننا نسابق الزمن للإسراع بإنهاء المشروعات الجارية لتطوير وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 مركز طب أسرة ووحدة صحية منها 4 مستشفيات، و86 مركز طب أسرة ووحدة صحية جار تجهيزها، ودخولها التشغيل التجريبى، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسجيل مليون و 150 ألف مواطن بنسبة 71 % داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .

وأشاد أشرف عطية بالدور القومى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فى تطبيق كافة المعايير الدولية بهذه الصروح الطبية، ليتواكب ذلك مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لاكتمال الخدمة العلاجية للمواطنين بجودة عالية .

كما بعث محافظ أسوان بتحية إعتزاز وتقدير للقيادة السياسية الذى جعل لكل مواطن حق فى التأمين الصحى الشامل فى ظل الرؤية الحكيمة والإرادة القوية التى ساهمت فى تطبيق هذه المنظومة الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة .

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