محافظ الجيزة يسلم منحا مالية لــ 50 فتاة من اليتيمات لإتمام الزواج

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تقديم كافة اوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية مشيرا الي ان هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تسليمه منح مالية مهداه من مؤسسة صناع الخير للتنمية ل 50 فتاه من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 الف جنيه لكل فتاة وبقيمة إجمالية مليون جنيه ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة ومؤسسة صناع الخير للتنمية لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.

و أكد المحافظ على ان المنح تأتي في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين وبالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة لتمكين الفتيات من المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج مشيرا إلى أنه تم الإختيار من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.

وخلال الحفل قدم محافظ الجيزة التهنئة للفتيات وذويهم من الحضور معربا عن تمنياته بحياة زوجية سعيدة لهم، مشيرا إلى ضرورة التفاعل مع إرشادات أجهزة الدولة والخاصة بتكوين الأسر وتربية النشئ لضمان إخراج نماذج مشرفة من الشبان والفتيات ليكونوا مصدر فخر لهم ولعائلاتهم وافراد فاعلين فى خدمة مجتمعاتهم ووطنهم.

جاء ذلك خلال فعالية تسليم الشيكات بحضور الأستاذة هند عبدالحليم نائب المحافظ والاستاذ هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبه أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي فى كلمته خلال الاحتفالية على امتنان مؤسسة صناع الخير للسيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة لدعمه جهود المؤسسة فى خدمة شرائح غير القادرين فى انحاء المحافظة

وأشار عبدالفتاح الى ان الفتيات اللاتي تسلمن الدعم المالي اليوم هم المجموعة الرابعة من فتيات محافظة الجيزة اللاتي يتسلمن الدعم المالي لاتمام زفافهن ضمن مبادرة فرحة وقد سبق هذه المجموعة ثلاث مجموعات أخري تسلمن مؤخرا دعم مالي من السيد المحافظ مهداه من المؤسسة وان كل فتاة تسلمت مبلغ مالي قدره 20 الف بقيمة إجمالية مليون جنيه .

وتابع عبدالفتاح أن احتفالية اليوم تاتى استكمالا لما تقدمه صناع الخير من منظومة الخدمات الرئيسية التى تستهدف دعم الشرائح الاكثر احتياجا فى كافة المجالات ومنها اتمام زواج غير القادرات لافتا بأن التعاون بين المؤسسة محافظة الجيزة ممتد حيث نظمت المؤسسة سلاسل قوافل ضمن مبادرتها " عنيك فى عنينا " لخدمة اعداد كبيرة من أهالي قرى محافظة الجيزة المختلفة كما نظمت قافلة طبية موسعة بالواحات البحرية نجحت فى تقديم خدمات طبية متكاملة لاكثر من 3 الاف مواطن من أهالي الواحات البحرية.

وذكر عبدالفتاح أن التعاون مع محافظة الجيزة توج بافتتاح السيد المحافظ مركز استدامة لدعم وتنمية المرأة الريفية بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين بهدف تدريب السيدات المعيلات على الحرف اليدوية والتراثية والذى يساعد على تسويق المنتجات وتسهيل إجراءات عرضها بالأسواق والمعارض داخل وخارج مصر.

كما تقدمت الفتيات بالشكر لمحافظ الجيزة معربين عن تقديرهم لحجم الدعم التى تقدمه الدولة بمختلف أجهزتها للتخفيف عنهم وعن أسرهم وتحسين ظروفهم المعيشية.