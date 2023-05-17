سقوط طفل من الطابق الثاني بمنطقة بشتيل في الوراق

أصيب طفل 3 سنوات جراء سقوطه من الطابق الثاني بالعقار محل سكنه بشارع محمود بدوي بمنطقة بشتيل بدائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع محمود بدوي بمنطقة بشتيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط "مالك محمود عبدالقادر" 3 سنوات، مما تسبب في إصابته جرى نقل الطفل إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمناقشة أهلية المصاب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.