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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القوى العاملة": بدء دورة تدريبية في مجال الطاقة الشمسية بالأقصر

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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، عن بدء فاعليات الدورة التدريبية على مهنة الطاقة الشمسية  بمركز التدريب  المهني  بالطود ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تعمل داخل القرى الأكثر احتياجا وتماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وأوضح هشام محمد عبدالله مدير مديرية  القوى العاملة بالاقصر في تقريره للوزارة أن الدورة التدريبية على مهنة الطاقة الشمسية تشمل 200 ساعة تدريبية نظرية وعملية ، على مدار شهرين كاملين بواقع 40 يوم تدريبى ، ويحصل المتدربين خلالها على جرعات تدريبية تتضمن صيانة وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ، بما يؤهلهم للعمل في ذلك المجال بعد انتهاء فترات التدريب .

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للراغبين في الحصول على الدورة التدريبية المجانية التى توفرها المديرية للشباب من الجنسين عن طريق التقديم بإدارة بحوث العمالة والتدريب بديوان عام المديرية ، ومنوهاً أنه يحصل الخريجين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بالداخل والخارج فى مجال الطاقة الشمسية داخل شركات القطاع الخاص والإستثمارى.

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