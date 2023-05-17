دوري الأبطال.. أنشيلوتي يكرر التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مانشستر سيتي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "الاتحاد"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد الإسبانى، الذى يحل ضيفًا على نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، فى مواجهة تعد من أقوى مواجهات إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وكن لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، والذى جمع بينهما على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

أحرز هدفى الذهاب اللاعب فينيسيوس جونيور لصالح ريال مدريد فى الدقيقة الـ 36، بينما جاء هدف التعديل لمانشستر سيتى عن طريق اللاعب كيفين دي بروين فى الدقيقة الـ 76 من عمر اللقاء.

وللعام الثانى على التوالى، يلتقى الفريقان فى نصف نهائى دورى الأبطال «التشامبيونزليج»، والتي حسمها الفريق الملكى بفوز كبير بـ6 أهداف لخمسة فى جمع لقائى الذهاب والإياب، بعد أن احتكما إلى شوطين إضافيين.

ومن المتوقع أن يكرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، نفس التشكيل الذي خاض به لقاء الذهاب، رغم أن الفريق لم يحقق الفوز لكنه قدم أداءً مميزًا وكان قريبا من الانتصار.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ألابا، وكامافينجا.

خط الوسط: كروس، مودريتش، وفالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، وبنزيما.