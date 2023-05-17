الخشت يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع إسكان العاملين بجامعة القاهرة

اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مع الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس لجنة مشروع الإسكان المسئولة عن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمدينة 6 أكتوبر، والمهندس أحمد ترك أمين عام جامعة القاهرة، وذلك لسرعة تنفيذ ما تبقى من الجدول الزمني للانتهاء من المرحلة الأخيرة لمشروع الإسكان، ودراسة أية عقبات قد تعترض المشروع ووضع حلول لها والتغلب عليها.

وشدد الدكتور الخشت، على سرعة تنفيذ المتبقي من الأعمال بجودة عالية، واعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية، ومضاعفة العمل واستكمال أعمال التشطيبات والطرق بالمشروع على أعلى مستوى، بما يسهم في توفير السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية تليق بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مشددًا على بذل أقصى الجهود من أجل الانتهاء من الأعمال المتبقية بأقل الأسعار وأعلى المواصفات الفنية، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لإزالة أي عقبات واتخاذ إجراءات سريعة في حل أية مشاكل لسرعة الإنجاز.

ومن جهته أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس لجنة الإسكان، أن المشروع شهد طفرة كبيرة ومعدلات أداء وإنجاز سريعة وكبيرة خلال السنوات الأخيرة رغم الصعوبات التي واجهته، وأنه تم تسليم عدد كبير من الوحدات، وتم توصيل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه وشبكات الصرف الصحي بالمشروع وجاري استكمال بعض الأعمال، علاوة على العمل على الانتهاء من الطرق واللاند سكيب.

وشدد الدكتور الخشت، على ضرورة تسليم باقي مراحل المشروع للحاجزين في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن المشروع قارب على الانتهاء من جميع مراحله ليضم نحو 5000 وحدة سكنية، وهو ما يعكس ضخامة المشروع الذي يعتبر مدينة سكنية متكاملة وليس مجرد كمبوند.

يذكر أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، يُعد واحدًا من المشروعات الضخمة التي تديرها جامعة القاهرة، وتم بناء جميع العمارات التي بلغت 425 عمارة، بنسبة إنجاز عالية تتراوح من 90% إلى 100% في جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، والانتهاء من معظم الجوانب، من بينها أعمال الهيكل الخرساني بنسبة 100% وأعمال البناء بنسبة 100%، كما تم إنجاز الشوط الأكبر في أعمال التشطيبات والمرافق والطرق، وهو إنجاز كبير يعد الأسرع مقارنة بالمشروعات المناظرة، وتتولى عملية بناء المشروع وتشطيبه شركة وادي النيل وهي من أكبر الشركات العاملة في مصر.