"آليات المشاركة في المنح التنافسية والاتفاقيات الدولية بنجاح" ندوة بجامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن مكتب العلاقات الدولية بالجامعة يسهم فى تعزيز العلاقات بين الجامعة والمؤسسات الدولية، وتنظيم برامج التبادل الأكاديمي للطلاب والأساتذة والباحثين، وكذلك توفير المنح الدراسية، فضلا عن المساهمة في تعزيز مكانة الجامعة الأكاديمية والثقافية والعلمية على مستوى العالم، وتوفير فرص التعلم والتبادل الأكاديمي والثقافي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان، أن مكتب العلاقات الدولية يشارك في التعاون المثمر والدائم مع الكليات المختلفة بجامعة حلوان، حيث عقد مكتب العلاقات الدولية ندوة تعريفية بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين بعنوان "آليات المشاركة في المنح التنافسية والاتفاقيات الدولية بنجاح"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وريادة الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين.

وقام بإدارة الندوة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب، والدكتورة فاطمة حسين إحدى مسؤولي المنح الدولية والحراك الأكاديمى بالمكتب.

وافتتحت الندوة الدكتورة "ميادة بلال" بتوضيح أنواع المنح الدولية التى توفرها الجامعة بالتعاون مع الجامعات والهيئات المانحة الدولية، ودور المكتب فى تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة، مع إلقاء الضوء على الفوائد التى تعود على أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين فى فرص الحراك الأكاديمى، كما استعرضت دور عضو هيئة التدريس فى تعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية وما تتيحه الجامعة من قواعد بيانات تيسر على أعضاء المجتمع الجامعى التواصل مع الشركاء فى شتى أنحاء العالم.

وتناولت الدكتورة لبنى شهاب كيفية التقدم للمنحة، وإلقاء الضوء على بعض الأسرار الذهبية الداعمة للفوز بالمنح الدولية، ودور المكتب فى توفير الدعم الفنى اللازم لتمكين أعضاء المجتمع الجامعى من الحصول على المنحة، وذلك لإكساب أعضاء هيئة التدريس والطلاب خبرات ومهارات متعددة تنعكس بشكل مباشر على العملية التعليمية وعلى خبراتهم المختلفة.

وكذلك قامت الدكتورة فاطمة حسين بعرض كافة المنح وفرص السفر المتاحة لكلية التربية الرياضية الممولة بالكامل وكيفية التقدم والشروط المطلوبة لمختلف المنح بالجامعات لمختلف.

واختتم اللقاء بإتاحة الفرصة لتقديم المساعدة في الرد على استفسارات الحضور، مع تقديم الدعم الفنى لمن يرغب فى التقدم لتلك المنح، مما يتيح للمتقدمين حرية التركيز على تحقيق الأهداف الأكاديمية، بالإضافة إلى توجيه الشكر لإدارة الكلية والحضور، والدكتورة رانيا صبحى رئيس قسم التربية المعدلة لما بذلته من جهد فى للتنسيق لعقد الندوة مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.