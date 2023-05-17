بمشاركة 36 دولة.. وليد توفيق يحيي اختتام مسابقة ملكات جمال العالم بالغردقة

يحيي المطرب وليد توفيق، اختتام فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم الذي يقيم بينة الغردقة، وذلك لتتويج ملكة من 36 دولة على لقب ملكة جمال العالم، والذي بدء فعالياتها منذ أوائل العام الجاري وتنتهي الجمعة الموافق 19 من مايو الجاري.

يشارك في اللقب، 36 دولة، بينها مصر والمغرب ولبنان، سعياً للفوز بتاج مسابقة Miss Elite World 23 أو "ملكة النخبة العالمية" المقرر أن يحيي حفلها النهائي المطرب وليد توفيق في أحد منتجعات خليج نعمة جنوب مدينة الغردقة.

فيما أمضت الملكات يوم الاثنين الماضي، في معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، وقاموا بجولة سياحية موسعة داخله برفقة مديره الذي قدم لهن معلومات مفصلة عن المعبد الشهير، فالتقطن صورا من نوع "سيلفي" وأخرى تذكارية مع الأهالي ومع سياح كانوا في المعبد، على حد ما ذكرت وسائل إعلام مصرية عدة.

أما ملكات الجمال الممثلات للدول العربية، فهن المحامية المغربية جيهان حاجي إيكن، البالغة 30 عاما، وهي ملمة بأربع لغات، تقيم في العاصمة الإسبانية مدريد، فيما يتمثل لبنان بنورما يمين، المولودة في بيروت قبل 24 سنة، والملمة بالعربية والإنجليزية .

وتمثل مصر، في الملكات، يارا السكري، وهي من القاهرة حيث ولدت منذ 25 عاماً، ويكتبون عنها في الإعلام المحلي المصري أنها ممثلة صاعدة، شاركت بدور صغير في فيلم "الفلوس" وتميل لتصميم الأزياء.

أما لجنة التحكيم في المسابقة التي يقوم بتقديمها اللبناني رودولف هلال، فهي مكونة من شخصيات بعالم الفن والموضة، منهم الممثلة والمقدمة المصرية هيدي كرم، إضافة إلى ستيفانو دويهي، رئيس مسابقة "مس ايليت"، كما والممثلة وعارضة الأزياء رزان مغربي، ومصممة الأزياء فريدة تمرز وأحمد جنزوري ودارين حداد، علما أن تصويتاً تم طوال أشهر عبر الإنترنت، لاختيار من ستحصد اللقب.

وأكد المتخصصون أن الأقرب إلى اللقب "التاج" قد يأتي من الفنزويلية Aliyou Morales البالغة 20 عاما، فقد كتب عنها صحفي فنزويلي يرافقها، وذكر في بعض الصحف المحلية، أنها "ما إن وصلت في 9 مايو الجاري إلى الغردقة، إلا وبدء الرغي يتسلل إلى المتسابقات تاكيدا على أنها الأقرب إلى التاج.

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