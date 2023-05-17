فوز أيمن مسعد بمقعد ممثل جامعة عين شمس في مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين

عقدت جامعة عين شمس انتخابات لاختيار ممثل عن الجامعة في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس علي تحسين أحوال السادة العاملين بالجامعه وتحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تحول دون ادلاء أي موظف بصوته في الانتخابات فقد تم فتح باب التصويت من الصباح الباكر وحتي الساعه الرابعة مساءً وشدد سيادته على النزاهة والشفافية في ادارة العملية الانتخابية التي تهدف الي تحسين أحوال فئة كبيرة من أسرة جامعة عين شمس وهي السادة العاملين بالجامعة.

وأضاف خلال تفقده لسير العملية الانتخابية بمقر اللجنتين ان الجامعة حظت اليوم بتجربة انتخابيه وعرس انتخابي غير مسبوق وبحضور كثيف من العاملين بالجامعة مؤكدا علي الاهتمام بكافة تفاصيل الانتخابات مع توفير كافة السبل والامكانيات لأعضاء اللجنه والناخبين لتحقيق تجربه فريده من نوعها.

وجاءت النتيجة النهائية بعد فرز الأصوات الصحيحة وتجنيب الأصوات الباطلة وقد ثبت من محضر غلق اللجنة العامة الأولى ومقرها " المدينة الجامعية " واللجنة العامة الثانية ومقرها " مستشفيات جامعة عين شمس حصول ايمن مسعد حسن على على أعلى الأصوات وبذلك يكون هو الممثل لجامعة عين شمس بصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية الحكومية.

كانت لجنة ادارة العملية الانتخابية ثد تشكلت برئاسة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة ، محمد عبد الرحمن الجمال مدير عام المكتب الفني لرئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، محمد أحمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية حسن عزت حسن مدير عام الشئون الإدارية، وفاء نور الدين محمد القائم بأعمال مدير عام شئون الأفراد و إبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الإدارة العامة للمدن الجامعية.