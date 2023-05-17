20 مايو.. "الأخفياء" على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون

ينافس فريق مسرح الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا على جوائز مهرجان الجامعات الخاصة بعرض “الأخفياء” الذى من المقرر أن يقدم على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون فى العشرين من مايو الجارى.

“الأخفياء” مستوحى من قصة عابد بني إسرائيل للمؤلف خالد المهدي، ديكور محمد زكريا، إضاءة محمود الحسيني، موسيقى محمد السكري، كوريوجراف، عمرو وليد، مكياج ميرا نجيب، ملابس جورچ أنور، دعاية وإعلان عياد عماد، مخرج منفذ محمود سعد، دراماتورج وإخراج أحمد حسن.

يشارك في العرض مجموعة من الممثلين، هم: عمر غامري، ندى البسيوني، محمد حسن، محمد شكشك، عمر عبد الله، عبد الله جمال، ميرا عماد، محمد ليل، أميرة ياسر، محمد شكري، مريم عثمان، وليد الجمال، علاء خلف الله ومحمود سعد.

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