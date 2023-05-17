إيداع خمسة أطفال وجدوا بصحبة عصابة بالخليفة دار رعاية

أمرت نيابة الخليفة الجزئية، بإيداع خمسة أطفال عُثر عليهم بصحبة تشكيل عصابي للإتجار في البشر، إحدى دور الرعاية، عقب الكشف عليهم طبياً وإعداد تقرير عما لحق بهم من انتهاكات.

كما أمرت بحبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للإتجار في البشر، من خلال استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة، ثم الاستيلاء على أموالهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت لهم تهم: الاتجار في البشر، وحيازة أسلحة نارية، وترويع الأطفال وتعذيبهم.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبحوزتهما (عدد 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما) وبصحبتهما عدد 5 من الأطفال الأحداث ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.