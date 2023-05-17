أمام العدالة.. "محاكمة مرتضى منصور" و"أحداث مجلس الوزراء" أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب وإعادة محاكمة متهم بـ "أحداث مجلس الوزراء" .

تنظر المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فى القضية التي تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية المتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتأتي هذه المحاكمة بعد رفض طلب الرد المقدم من مرتضى منصور ضد رئيس محكمة جنح الاقتصادية التي تنظر القضية حيث كان رئيس الدائرة قد قرر في السابق وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد الذي قوبل بالرفض وتم تحديد هذه الجلسة لاستئناف سير القضية .

كما تنظر المحكمة الاقتصادية محاكمة أخرى لمرتضى منصور فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة .

وكان محمد عثمان المحامى تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 19/8/2022 بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى متهما منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات والطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.

-إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث مجلس الوزراء"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر إعادة محاكمة المتهم عمرو عربي عبد الستار الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" .. وهو المتهم رقم 23 بأمر الإحالة.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.