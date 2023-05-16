الأهلي يخوض مباراة ودية مع ناشئيه

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إقامة مباراة ودية دفع خلالها بمجموعة من اللاعبين، إلى جانب عناصر من قطاع الناشئين.

شارك في المباراة من قطاع الناشئين عبد الرحمن رشدان، ومحمد وائل، وإبراهيم عادل، وحسام عادل، وإبراهيم عبد الحكيم، وأحمد خالد «كباكا»، ويوسف سيد عبد الحفيظ، ومحمد زعلوك، ومحمد رأفت، ومحمد عبد الله، ويوسف عفيفي، وأحمد عابدين، وحارسا المرمى حازم جمال، ويوسف صنديد.

اجتمع مارسيل كولر مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة.

كان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.