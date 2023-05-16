دوري أبطال أوروبا.. لياو وجيرو يقودان هجوم ميلان أمام إنتر

أعلن ستيفان بيولي المدير الفنى لنادى ميلان، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في تمام الساعة العاشرة مساء، واعتمد إنزاجي على الفرنسي أوليفيه جيرو لقيادة هجوم الفريق إلى جانب رفائيل لياو وإبراهيم دياز.

ويبدأ ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: رادي كرونيتش - ساندرو تونالي - جونيور ميسياس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز - رفائيل لياو - أوليفيه جيرو.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز إنتر ميلان بهدفين دون رد، سجلهما إدين دجيكو في الدقيقة 8 وهنريك مخيتريان في الدقيقة 11.