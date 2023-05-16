الكاكاو والتوت الأحمر توليفة لصحة القلب والشرايين



كشفت دراسة جديدة عن تناول الكاكاو مع الشوكولاته بالإضافة إلى التوت الاحمر لمدة استمرت 12 أسبوعا أدت إلى تحسين المؤشرات الحيوية للقلب والأوعية الدموية.

في هذه الدراسة فحص الباحثون تأثير تناول أنثوسيانين التوت الأحمر وفلافانول الكاكاو على مجموعة من المؤشرات الحيوية، بما في ذلك الحمض الأميني، وأكسيد النيتروجين، وتوسع الأوعية بوساطة التدفق، والإنزيم المحول للأنجيوتنسين "ACE" ، وضغط الدم، ومستوى الدهون.

ووفق موقع "نيوز مديكال"، أجريت التجربة في جامعة لاريوخا الدولية بإسبانيا، وشارك فيها متطوعون أعمارهم بين 45 و85 عاما، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، تناولت إحداها 7.5 جراما من التوت الأحمر والكاكاو يوميا لمدة 3 أشهر.

بينما تناولت المجموعة الثانية 5 جرامات من التوت الأحمر، والثالثة 2.5 جرام من الكاكاو.

وكشفت الفحوصات التي أجريت للمشاركين قبل وأثناء وبعد التجربة، أن مزيج التوت الأحمر والكاكاو أدى إلى ارتفاع حمض تشينوديوكسيكوليك في الدم إلى أعلى تركيز، وانخفاض حمض البوليك، وزيادة تخمير ميكروبات الأمعاء.

ويعمل حمض تشينوديوكسيكوليك كمنظف لإذابة الدهون التي تمتصها الأمعاء.

وخلصت نتائج الدراسة إلى ان مزج التوت الأحمر والكاكاو يوفر فوائد صحية للقلب، إلى جانب ما هو معروف عن فوائد هذا المزيج لحماية الذاكرة من الضعف والخرف.