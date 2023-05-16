إخماد حريق مخلفات داخل مدرسة الجيزة الكهربائية العمرانية.. صور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا نشب بمخلفات داخل مدرسة الجيزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدرسة الجيزة الكهربائية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخلفات وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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