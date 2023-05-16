الشباب والرياضة بالغربية تواصل فعاليات برنامج الكوادر القيادية

واصلت اليوم الثلاثاء مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالتعاون مع مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي، وذلك في ظل التعاون المشترك بين وزارة الشباب ومجلس الشباب المصرى ، فعاليات برنامج الكوادر القيادية تحت شعار "القيادي" ، بمشاركة ١٥٠ ممن تم ترشيحهم من خلال تسجيلهم بالاستمارة الالكترونية ترشيح السادة رؤساء المصالح فى المديريات الخدمية ومجالس المدن والاحياء التي أعلن عنها مجلس الشباب المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء .

جاءت فعاليات اليوم بحضور النائب الدكتور محمود ابوحسين عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود عيسي رئيس حى ثانى طنطا. الدكتور محمد شلبي منسق عام مجلس الشباب بالدلتا، وائل شاهين مساعد المنسق العام للمجلس، سامح خضر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالغربية، وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 14 مايو وحتى 18 مايو الجاري بقاعة مؤتمرات مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وأشار يسري الديب، وكيل الوزارة ، إن من خلال التعاون المشترك مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية أن الدورات التدريبية لبرنامج "القيادى" مستمرة طوال الاسبوع الحالي، لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وذلك في خطتها الاستراتيجية لتدريب العاملين على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة لضبط منظومه العمل.

وتطرق النائب محمود ابوحسين عضو مجلس الشيوخ، في حديثة عن الشمول المالي أنة أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030" نظرا لتأثيره المحتمل على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في إطار تحقيق هدف "الاقتصاد التنافسي والمتنوع"، بحيث تسعي الدولة من خلال الشمول المالي إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأشار إلي أنه استكمالا لجهود الحكومة وتماشيا مع الاتجاهات والممارسات العالمية، يأتي تعزيز الشمول المالي وتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل للجنسين يعالج المعوقات التي يواجها المواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري.

وقال الدكتور محمود عيسي، تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

وأوضح أن رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية.

وبالختام أوضح الدكتور محمد شلبي، أن خلال الأيام المقبلة سيتم التدريب على ، اليوم الرابع " العلاقه بين الأمن القومى والمؤسسات" ويحاضر بها اللواء أحمد يحيى الجحش عضو مجلس النواب، وبختام اليوم الخامس " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويحاضر بها الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الأمناء لمجلس الشباب المصرى، كما سيتم تكريم المشاركين ،حيث يحصل المتدرب على شهادة معتمدة.

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