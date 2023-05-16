برلماني: تحقيق العدالة الاجتماعية يتم بالتوازي مع زيادة الناتج المحلي

قال النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة وطن، إن تحقيق العدالة الاجتماعية يجري بالتوازي مع زيادة الناتج المحلي.

وأكد عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة وطن، خلال كلمته اليوم بجلسة الحوار الوطني، عرضتها فضائية " اكسترا نيوز ، مساء اليوم، أنه من أجل توفير للمصريين صحة وتعليم وحياة كريمة يجب رفع الناتج المحلي، لافتا إلى أن بجانب تكافل وكرامة يوجد مشروع حياة كريمة، وهي خطوة مهمة لمزيد من البنية التحتية.

وتابع عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة وطن، أن الوضع الاقتصادي الحالي بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يلزمنا بإعادة النظر في دعم قطاعي الزراعة والصناعة.