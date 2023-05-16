دعوات أوروبية لإصلاح عوار الانتخابات الرئاسية التركية

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء تركيا إلى إصلاح العوار الذي شاب نتائج فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية التركية، والتي أسفرت عن إجراء جولة إعادة بين المرشحين رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو.

وكشف مراقبون من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وهي منظمة تابعة للتكتل، عن أن لجنة الانتخابات التركية لا تتمتع بالشفافية اللازمة لاشرافها على الانتخابات الرئاسية في أنقرة.

من جانبه دعا منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجانب التركي إلى معالجة القصور الذي شاب عمل اللجنة العليا للانتخابات التركية، والتي كشفت عنها منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات التركية كانت قد أعلنت عن جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بين كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومنافسه زعيم التيار المعارض كمال كليتشدار أوغلو، بعد تساويهما في نسب التصويت لكل منهما.