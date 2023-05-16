عودة رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر بعد توقف 4 أيام

عادت رحلات البالون الطائر للتحليق في سماء البر الغربي في محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حيث شهدت انطلاق نحو 50 رحلة بالون، أقلت على متنها أكثر من 1400 سائح حول العالم وسط أجواء من السعادة بين الجميع بعودة تحليق الرحلات مجدداً، وذلك بعد توقف دام لمدة أربعة أيام بسبب سرعة الرياح.

والتزمت جميع شركات البالون، بتعليمات هيئة الطيران المدني وهيئة الملاحة، من تحديد الرصدة الجوية قبل الطيران والتحليق على ارتفاعات لا تتجاوز الـ 1500 قدم، كما التزمت البالونات بعدم الطيران شرق النيل، والتزام الطيران فقط على البر الغربي ومحيط مطار البالون.

ومن جانبه، قال أحمد عبود ممثل إتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، أن سلطة الطيران المدني، قررت إعادة تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، وذلك بعد إلغاء دام 4 أيام مضت لظروف سرعة وشدة الرياح في اتجاه الشرق، موضحاً أنه خرجت اليوم 50 رحلة أقلت على متنها أكثر من 1400 سائح من حول العالم، وذلك تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

جدير بالذكر، أن محافظة الأقصر، تحتل المركز الثالث عالمياً في سياحة رحلات البالون، التي تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم في السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

وكانت رحلات البالون الطائر، قد توقفت عن التحليق خلال ال4 أيام الماضية بناء على قرار من سلطات مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر وذلك لسوء الأحوال الجوية من حيث شدة الرياح واتجاهها ناحية الشرق.