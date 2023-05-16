طوابير على شراء تيشرتات «إنتر واي سي ميلان».. وتوقعات اللقاء الناري في دوري أبطال أوروبا| شاهد

رصدت عدسة “البوابة نيوز”؛ إقبال كثيف من الشباب على شراء تيشرتات الإنتر وإي سي ميلان؛ قبل اللقاء الناري بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وكشف المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة لـ"البوابة نيوز" عن توقعات المباراة والتشكيل المتوقع في اللقاء الناري بين الإنتر وإي سي ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب «سان سيرو»، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق إنتر ميلان الذى يستضيف نظيره ميلان، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا «الشامبيونزليج».

وكان لقاء الذهاب قد جمع بين الفريقين على ملعب «سان سيرو»، وانتهى بفوز إنتر بهدفين دون رد، أحرزهما إدين دجيكو فى الدقيقة الثامنة، وهنريك مخيتريان فى الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء.