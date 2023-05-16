ممثلة كيان شباب مصر تطالب بالتركيز على السوشيال ميديا في الحشد السياحي

طالبت فاطمة دياب، ممثلة كيان شباب مصر في جلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني، بأجندة موحدة للدراما المصرية للترويج للمناطق السياحية في الدولة.

وطالبت بضرورة تسهيل دخول السينما العالمية لمصر وتوفير التراخيص اللازمة بسرعة، وتسهيل التصوير خاصة للبلوجرز العالميين.

كما اقترحت مواكبة التكنولوجيا لمحاكاة مناطق مصر السياحية بتقنيات حديثة تتيح التعرف على المناطق.

ولفتت إلى أهمية التركيز على السوشيال ميديا في الحشد السياحي، والعمل على توفير شاشات في المطارات تستعرض المناطق الأثرية والسياحية.

وأكدت أهمية دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة الاهتمام بالحرف اليدوية، كذلك طالبت دعم الهوية المصرية السياحية في المطارات وغيرها.