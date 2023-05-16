أوسوريو يصعد ثنائي فريق 2003 لمران الزمالك استعدادا لأسوان

الثلاثاء 16/مايو/2023 - 02:00 م

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة محمد صلاح و أحمد رفاعي ثنائي فريق 2003، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتصعيد عدد من اللاعبين الشباب للمشاركة مع الفريق الأول.

و يجيد محمد صلاح اللعب في مركز المهاجم والجناح الهجومي، بينما يلعب أحمد رفاعي في مركز المدافع .

و قام الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بإشراك أكثر من لاعب من فريق 2003 خلال الفترة الأخيرة في التدريبات وهم عبدالله محمد ومحيي جمعة و أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم ايشو بجانب الثنائي الذي تم تصعيده اليوم محمد صلاح و أحمد رفاعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجول الترتيب، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 آخرين، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يأتى بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.