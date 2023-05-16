محافظ أسوان يشدد على إجراءات الإشراف اليومي على اللجان والمدارس

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتشديد إجراءات الإشراف اليومى داخل وخارج المدارس ، ولجان إمتحانات النقل ، وأيضاً الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال فترة الإمتحانات ، وهو الذى يتوازى بالتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الشرطى حول المدارس للحد من الاحتكاكات أو الغش الجماعى .. جاء ذلك أثناء تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجان امتحانات الشهادة الاعدادية بمدرسة كيما الاعدادية ، والتى تضم 292 طالب منتظم ومنازل بإجمالى 14 لجنة امتحانية وذلك من إجمالى 303 لجنة تضم 27 ألف و 334 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس ، ومن المقرر الإنتهاء من إمتحانات الشهادة الإعدادية فى 18 مايو الجارى.

وقد أدى الطلاب اليوم امتحاناتهم فى اللغة الأجنبية الأولى ، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، وقد رافقه خلال جولته عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، وأيضاً فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية .

كما تفقد اللواء أشرف عطية لجان إمتحانات الصف الثانى الثانوى بمدرسة كيما الثانوية ، والتى تضم 11 لجنة بإجمالى 217 طالب منتظم ومنازل ودمج ، ويؤدى الطلاب مادة اللغة الأجنبية الثانية ( عام ) ، والتطبيقات الرياضية لشعبة العلمى ، والتاريخ لشعبة الأدبى ، فيما يضم الصف الأول الثانوى بنفس المدرسة 16 لجنة بإجمالى 309 طالب منتظم ومنازل ودمج .

وقد اطمأن محافظ أسوان على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهئية الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكل عناصر العملية التعليمية ، موجهاً إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمحيط المدارس ، بجانب توفير زائرة صحية بكل لجنة امتحانية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة .

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