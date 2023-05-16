خالد الكمار: هناك لغة تفاهم كبيرة بيني وبين كريم الشناوي

حل الموسيقار خالد الكمار ضيفا على راديو إنرجي 92.1 مع زهرة رامي، في برنامج سيبها دايرة، للحديث عن آخر أعماله التي شارك بها في الموسم الرمضاني وعن كواليس الكثير من الأعمال التي قدم لها الموسيقى التصويرية.

وقالت الكمار، إنه تعلم المزيكا من الكتب وإن علاقته بالمزيكا مختلفة، وبسؤال رامي له عن لماذا يقدم عملين معاً في موسم واحد، قال: "بحب يكون ليا حاجتين مختلفتين في نفس الوقت والعملين بيكونوا مختفلين تماماً زي ما قدمت موسيقى مسلسل الاختيار 2 وموسيقى مسلسل خلي بالك من زيزي في نفس العام".

وبسؤاله عن التعاون مع المخرج كريم الشناوي، قال الكمار: "أعرف الشناوي من 2014 وهناك لغة تفاهم كبيرة بيننا، قدمنا أعمالا ناجحة مثل مسلسل قابيل الذي نجح بشكل فاق كل التوقعات".

وتابع: "بنقعد أنا وكريم بنحط قايمة مشتركة للأغاني وبعدين بنفلتر غير المناسب فهناك تعاون كبير بينا".

وتطرق للحديث عن موسيقى فيلم من أجل زيكو، وقال: "في فيلم من أجل زيكو حرصت أن تكون الموسيقى بتتحدث عن العيلة والأسرة وظهر ذلك من خلال تسلسل الأحداث".

وبسؤال زهرة رامي عن النجوم أو الأعمال التي يحب العمل عليها، قال: "أتخيل لو كنت هاقدم موسيقى لعمل فني في الماضي هيكون عمل من بطولة فؤاد المهندس، نجيب الريحاني أو إسماعيل يس".