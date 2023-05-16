دوري الأبطال.. عوائد مالية ضخمة على ميلان وإنتر من الشامبيونزليج

كشفت بعض التقارير الصحفية الايطالية، عن حجم الأموال التي سيحصل عليها الفريق الذي سيصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" من فريقى انتر وميلان.

وفي تمام العاشر من مساء اليوم الثلاثاء، تتجه انظار عشاق الساحر المستديرة لمتابعة المواجهة المرتبقة بين إنتر ونظيره ميلان، على ملعب جوزيبي مياتزا، في إياب منافسات نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز إنتر على ميلان بهدفين دون رد.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، إن الفريق المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة إسطنبول، سيضمن مكافآة كبيرة تبلغ 15.5 مليون يورو.

وأضافت أنه بفضل جوائز الاتحاد الأوروبي وأموال بيع التذاكر، فإن إنتر وميلان حصلا على حوالي 125 إلى 130 مليون يورو لكل منهما.

وشددت الصحيفة على أهمية التأهل للمسابقة الأوروبية من أجل ترتيب ميزانيات الناديين ومصير المدربين.